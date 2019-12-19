الرئيسية | جرائم وحوادث الامن : الفيديوهات المتداولة لحادثة ضرب مطلوب قديمة

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر وسائل ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتقال الأجهزة الأمنية لما يبدو أنه مطلوبون على ذمة قضايا لم يسن الوقوف على تفاصيلها.

ويظهر في الفيديو استخدام القوة من قبل الأجهزة المنية التي اعتقلت وفق ما ذكر المتناقلون أبا وابناً بعد محاولة الأول منع اعتقال ابنه المطلوب على قضايا أمنية .

ولاحقا، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان ، ان ما يتم تداوله من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لحادثة وقعت قبل شهر تقريباً لمجموعة من الاشخاص تهجموا على دوريات الشرطة حيث القي القبض في حينه على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للقضاء كما نتج عن الحادثة اصابة احد رجال الامن العام واضرار مادية في احدى الدوريات .

وفي التفاصيل، فقد كانت احدى الدوريات قد اشتبهت باحد الاشخاص والذي جرى ايقافه وطلب اثباته الشخصي وحاول التحايل على افراد الدورية باعطائهم اسماً مزوراً ليقوم عند اكتشاف أمره من قبل الدورية بالفرار من المكان بعد ان تبين بأن بحقه طلب قضائي ، حيث جرت متابعته والقاء القبض عليه ، ليقوم بعد ذلك مجموعة من الاشخاص بالتهجم على الدورية ، وتم تعزيز الدورية بعدد من الدوريات والقي القبض على ثلاثة منهم وأُصيب على اثر الحادثة احد رجال الامن العام اضافة الى الحاق اضرارٍ مادية في احدى الدوريات وجرى توديعهم في حينه للقضاء . فيما واوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة للقضاء الشرطي بالتحقيق في تلك الفيديوهات للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لاعطاء كل ذي حق حقه .

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