توقيف شخص اسبوع بعد اتهامه للقضاة بالشيعية!

وطنا اليوم-عمان:قرر مدعي عام عمان احمد العفيف توقيف احد الاشخاص اسبوعا على ذمة التحقيق في مركز الاصلاح والتأهيل وذلك اثر شكوى تقدم بها ضده وزير الاوقاف السابق /النائب الحالي د. محمد نوح القضاة .
ووفق مصادر مقربة من الدكتور القضاة ، فقد اكدت ان القضاة تقدم بشكوى لدى دائرة الادعاء العام ضد شخص قام باتهامه على مواقع التواصل الاجتماعي بالانتساب الى المذهب الشيعي ، والتعامل مع النظام الايراني من خلال تقديم مساعدات ماليه له ، الامر الذي اثار استهجان القضاة حول ما قام بنشره هذا الشخص والذي نفاه نفيا قاطعا ولا اساس له من الصحة .
واضاف المصدر ان جهود كبيرة تبذل من قبل ذوي وعشيرة الموقوف ،فضلا عن توسط بعض الشخصيات لدى الدكتور القضاة للتنازل والصفح عن هذا الشخص ، الا ان المصادر اكدت اصرار القضاة على متابعة القضية لتأخذ مجراه في القضاء الاردني النزيه والذي سيكون الفصل امام اي شخص يحاول تشويه سمعته والنيل من شخصيته.