الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة و3 اصابات بحريق منزل في عمان

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل منزل بمنطقة الجويدة. وبينت إدارة الإعلام أنه نتج عن الحريق وفاة شخص ثلاثيني إثر تعرضه لحروق بالغة بالجسم وإصابة ثلاثة آخرين إحداهما تعرض لحروق ، واثنان أصيبوا بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق, حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق, بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين, ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي,ووصفت حالة الإصابات ما بين البسيطة والمتوسطة.

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