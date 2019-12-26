الرئيسية | جرائم وحوادث ابناء الخليل يصفحون عن متسبب حادث وفاة سيدتين

وطنا اليوم-عمان:جسد ابناء محافظة الخليل في المملكة الاردنية الهاشمية اسمى معناني العفو والصفح والتسامح وذلك من منطلق ايمانهم بالقضاء والقدر كعقيدة اولا وعلى اعتبار ان التسامح والعفو من مبادىء الدين الاسلامي الحنيف ومن اخلاق رسولنا الكريم سيدنا محمد صَل الله عليه وسلم وارث طيب تتوارثه كل الاجيال وكل عائلات الخليل اينما كانوا.

فقد تنازلت عائلة القنيبي عن كافة حقوقها العشائرية والجزائية والمالية وذلك عن حادث السير الذي ذهب ضحيته المرحومه الحاجة علياء صادق القنيبي (ام بدوي ) والمرحومة ابنتها هدى محمد صابر القنيبي وذلك اكراما لله سبحانه وتعالى ومن ثم لرسولنا الكريم ومن ثم لسيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وللجاهة الكريمة ممثله بجميع شيوخ ووجهاء الاْردن وهي جاءت كذلك استجابة لطلب من المرحومه الحاجة "ام بدوي" وهي تلفظ انفاسها الاخيرة حيث شددت على اسرتها بعدم التعرض للسائق وان يتم مسامحته لوجه الله تعالى

وكانت عائلات مدينة الخليل في المملكة الاردنية الهاشمية استقبلوا مساء السبت 14-12-2019 الجاهه الكريمة والتي ضمت جمعاً غفيراً من شيوخ ووجهاء عشائر الاْردن برئاسة الشيخ عقاب ابو شاور والشيخ عياش كريشان والشيخ محمد نهار العبوس في بيت ابناء الخليل جمعية خليل الرحمن من اجل عطوة الصلح عن حادث السير الذي حدث في شارع الاستقلال في عمان وتسبب فيه السائق قتيبة محمد محمود عودة الله من عشيرة العبيدية و ادى الى وفاة الحجة المرحومة علياء صادق القنيبي (ام بدوي) والمرحومة ابنتها هدى محمد صابر القنيبي من عشيرة القنيبي من محافظة الخليل.

وكان في استقبال الجاهة شيوخ ووجهاء محافظة الخليل عامة وال القنيبي الكرام خاصة يتقدمهم الشيخ محمد محمود عمرو ، المهندس نايف ابو سنينة ،السيد ماهر عمر الطويل ،السيد مفيد حسونة ، السيد عزام دنديس ، الدكتور اياد اقنيبي ،الدكتور حامد القنيبي ،السيد محمد صلاح القنيبي ،السيد يسري الجعبري ،المهندس احمد القنيبي ،السيد بدوي القنيبي والمهندس طلال سدر وحشد كبير من عائلة القنيبي خاصة ووجهاء وقامات محافظة الخليل عامة.

وقد قدم ابناء الخليل المثل الأعلى في العفو والصفح والتسامح حيث تكرم ابناء الخليل عامة وابناء عائلة القنيبي خاصة بالعفو والصفح والتنازل عن كافة الحقوق العشائرية والجزائية والمالية اتجاه عشيرة العبيدية وذلك اكراما لله سبحانه وتعالى ومن ثم لرسولنا الكريم ومن ثم لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وللجاهة الكريمة ولجميع شيوخ ووجهاء الاْردن وذلك من منطلق الإيمان بقضاء الله وقدرة علما ان السائق والسيارة غير مرخصين .

وحظي ما قدمه ابناء الخليل من تسامح بكل التقدير والاحترام من شيوخ ووجهاء عشائر الاْردن ومن الجاهة الكريمه واشادو بذلك على لسان الشيخ عياش كريشان الذي شكر ابناء الخليل على هذا الموقف المشرف في الصفح والتسامح رغم ظروف الحادث واشادوا بمثل هذه المواقف التي تجسد معنى التلاحم بين ابناء الشعب الواحد عبر ضفتي النهر ومن كافة المنابت والاصول وفي ظل الراية الهاشمية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

كما وجهت الجاهة الكريمه شكرها وتقديرها الى القائمين على تجمع ابناءالخليل ( نخوة- تحت التاسيس) لجهودهم في تقريب وجهات النظر والترتبيات التي اشرف عليها اللجنة التحضيرية والاجتماعية لتجمع ابناء الخليل خاصة في ظل الحضور غير المسبوق من المستقبلين ومن الجاهه الكريمة

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