الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا :لحظة وقوع حادث الصحراوي المروع الذي خلفَ 68 اصابة

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع حادث السير على الطريق الصحراوي "المروع"، الذي رصدته كاميرات المراقبة.

وأسفر الحادث الذي وقع بين حافلة ومركبتين، وقلاب، في منطقة الابيض على الطريق الصحراوي، عن اصابة (68) شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وكانت قد ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من مديرية إنقاذ وإسناد الجنوب تعاملت مع حادث تصادم بين قلاب وحافلة ركاب ومركبتين على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث الأبيض , حيث نتج عن الحادث إصابة (68) شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وبيّنت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير زيد العسكري ومركز طبي الحسا ،ووصفت حالة الإصابات ما بين البسيطة والمتوسطة.





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