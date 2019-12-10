الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة سيدة ثلاثينية اثر حادث دهس في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:بينت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث دهس تعرضت له سيدة تبلغ من العمر(63) عاما من قبل إحدى المركبات في منطقة إسكان طلال، نتج عنه وفاة سيدة إثر تعرضها لإصابات بالغة في الجسم , حيث قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي.

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