الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة طفلين و4 اصابات إثر حريق شقة في عمان

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة في الطابق الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الأشرفية نتج عن الحريق وفاة طفلين إثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم, وإصابة أربعة أشخاص اثر خوف وهلع , حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه, بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي, حيث وصفت حالة المصابين بالحسنة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر