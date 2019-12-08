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وفاة طفلين و4 اصابات إثر حريق شقة في عمان
وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة في الطابق الثالث لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الأشرفية نتج عن الحريق وفاة طفلين إثر تعرضهما لحروق بالغة في الجسم, وإصابة أربعة أشخاص اثر خوف وهلع , حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه, بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي, حيث وصفت حالة المصابين بالحسنة .
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