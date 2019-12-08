الرئيسية | جرائم وحوادث الافراج عن سائق التكسي صاحب إشاعة حقيبة المليون

وطنا اليوم-عمان:قرر قاضي صلح جزاء غرب عمان الموافقة على تكفيل المتهم " سائق التكسي المميز / " الذي تم توقيفه بعد إعلانه عن العثور على مبلغ كبير من المال يبلغ مليون دولار في العاصمة عمّان .

ووفق وكيل المتهم الأستاذة المحامية روزا الزبن ، فقد أكدت أن موكلها قد تم توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل بعد أن تم إسناد تهمة الاحتيال له خلافاً للمادة 417/ أ من قانون العقوبات .

واضافت الزبن انه وعلى ضوء التوكيل الممنوح لها للدفاع عن المتهم في تلك القضية ، فقد تقدمت صباح اليوم بكفالة لسعادة قاضي صلح جزاء غرب عمان للإفراج عن موكلي ، حيث تم الاستجابة على أن يتم مثوله أمام المحكمة وفق الجلسات التي تحدد لاحقاً

وكانت قد أثارت حادثة إيهام سائق تاكسي بالعثور على مبلغ كبير استغراب الكثير من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات آخرين حول العقوبة التي ستلحق به جراء احتياله وادعاءه بالعثور على المال والذهب واعادتها للامن، وهو الأمر الذي تبين لاحقا بأنه "كذب واحتيال".

وينص القانون الأردني بـ "الحبس من 6 اشهر إلى 3 سنوات والغرامة المالية من 200 إلى 500 دينار أردني" على كل من يثبت إدانته بتهمة "الاحتيال" ، وهي العقوبة التي قد تقع بحق المتهمين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر