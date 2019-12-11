الإطاحة بأردني ضمن عصابة تزوير أموال في السعودية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، الإطاحة بعصابة مكوّن من 3 مقيمين عرب بينهم أردني، تورطوا في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على ثلاثة أشخاص (أردني، واثنين من الجنسية المصرية).

وتراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

وتابع: وضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100.000 ريال؛ حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.