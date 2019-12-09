وفاة شخص وإصابة ستة بحريق منزل في اربد

وطنااليوم - موسى الزيود
قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل غرفة في منزل بمنطقة الشونة الشمالية.
وبينت إدارة الإعلام أنه نتج عن الحريق وفاة شخص وإصابة ستة آخرين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق, حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه, بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لخمس إصابات في الموقع وصفت حالتهم بالحسنة, ونقل إصابة وصفت حالتها بالمتوسطة وإخلاء الوفاة إلى مستشفى معاذ بن جبل.