الرئيسية | جرائم وحوادث السجن لأردني حاول التسلل لفلسطين وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة أمن الدولة حكما على متهم حاول التسلل الى الأراضي المحتلة، من خلال منطقة البحر الميت وذلك لمحاولته تنفيذ أعمال عسكرية على غرار عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية والحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقته 3 سنوات .

المتهم العشريني الذي مثل امام المحكمة ،حكم عليه الوضع بالاشغال المؤقته 3 سنوات بعد تخفيض عقوبته من 5 سنوات وذلك لكونه شابا في مقتبل العمر،جرمته المحكمة بجناية التهديد باستخدام العنف فيما حكمته بالحبس سنة واحد بعد ادانته بمحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعه.

في شهر اب من عام 2018 ،احبطت القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي مخططه من خلال القاء القبض عليه من قبل افراد الجيش الامر الذي حال عن تنفيذ مخططه التي كشفت عنه لائحة الاتهام .

المتهم الذي اشارت اللائحة بانه ومنذ عام 2016 يقوم بمشاهدة مقاطع فيديو عبر شبكة الانترنت تتعلق بعمليات عسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال، ،الامر الذي ولد لديه الحماس والقناعه للقيام باعمال عسكرية مشابهة لما كان يشاهده ضد جنود الاحتلال واصبح يبحث عن طريق غير مشروع للخروج من الاراضي الاردنية والتسلل الى الجانب الاخر بقصد تنفيذ عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال.

وتنفيذا لذلك قام ولاكثر من مرة بمعاينة منطقة المغطس في البحر الميت لكونها قريبة من الحدود/ من اجل التسلل من خلالها .

وبتاريخ 19-8-2018 قام المتهم بمغادرة منزله الكائن في عمان والتوجه الى منطقة البحر الميت ومحاولة اجتياز الحدود من خلال الاسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الاردنية والطرف الاخر حيث قام افراد الجيش الادرني بإلقاء القبض عليه .

واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري الملازم اول ايمن المعايطه.

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