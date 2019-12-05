الرئيسية | جرائم وحوادث التحقيق يكشف تفاصيل مثيرا بحادثة كذبة المليون

وطنا اليوم-عمان:اوقف مدعي عام غرب عمان الخميس شخصين على ذمة قضية عثور على مبلغ مالية ومجوهرات اختلقها سائق تاكسي يعمل لدى شركة تاكسي، موجها لهما تهمة الاحتيال ومقررا توقيفهما اسبوعا واحدا.

وعلم من مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه بان احد الموقوفين الذي اختلق سائق قصة العثور على مبلغ مليون و٧٠٠ الف دولار ومجوهرات داخل سيارته تعود الى وجود معاملات لاحد الموقوفين لدى امانة عمان لغايات الحصول على ترخيص لمكتب تاكسي اصفر حيث ان شبكته متعثرة ماليا واراد من وراء جريمته لغاية تلميع صورته امام امانة عمان ليتمكن من خلالها اتمام معاملاته بسهوله والحصول على الترخيص التاكسي.

واضاف المصدر ان من اقام الدعوى ضد مالك الشركة والسائق هي مديرية الامن العام .

وكانت مديرية الامن العام وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها نفت ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الاعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الامن العام ، مؤكدا انه لم يرد لاي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان اية مبالع مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من اي شخص.

واضاف الناطق الاعلامي ان احد الاشخاص جرى استدعاؤه للحضور للتكريم من قبل مديرية الامن العام على اثر تعاونه مع رجال الامن العام والابلاغ عن عدد من الاشخاص المطلوبين وان ذلك الشخص اختلق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره امام مدراءه وكانها سبب لتكريمه، وجرى استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم امام مدراءه ، حيث عمموا الحادثة دون التوثق والتاكد منها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة وسيتم توديع ذلك الشخص للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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