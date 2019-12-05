الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف شخصين على ذمة التحقيق بقضية حقيبة المليون

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبعد انتهاء التحقيقات في قضية الشخص الذي اختلق قصة عثوره على مبلغ مالي كبير داخل مركبته العمومي التي يعمل عليها ، فقد جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التكسي ، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال .

ونفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الاعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الامن العام ، مؤكدا انه لم يرد لاي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان اية مبالع مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من اي شخص.

واضاف الناطق الاعلامي ان احد الاشخاص جرى استدعاؤه للحضور للتكريم من قبل مديرية الامن العام على اثر تعاونه مع رجال الامن العام والابلاغ عن عدد من الاشخاص المطلوبين وان ذلك الشخص اختلق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره امام مدراءه وكانها سبب لتكريمه، وجرى استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم امام مدراءه ، حيث عمموا الحادثة دون التوثق والتاكد منها ونشرها عبر وسائل الاعلام المختلفة وسيتم توديع ذلك الشخص للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر