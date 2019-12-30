الرئيسية | جرائم وحوادث مصدر يكشف معلومات جديدة بحادثة حقيبة المليون

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر نفياً قاطعاً أن يكون هناك أي ارتباط أو قضايا ما زالت في طور التحقيق تتعلق بحادثة افتعال أحد السائقين لحادثة عثوره على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الأمن العام .

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تصدر بياناً بهذا الشأن في حينه و لدى تداول الكثير من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة ، وذلك لعدم اكتمال التحقيق مع السائق ، الأمر الذي دفع الكثير للنشر دون الاستناد إلى بيان رسمي من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ، وإنما تم الاعتماد على رواية السائق التي تم نقلها لمدراءه الذين تولوا مهمة توزيعها على المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي قامت بالنشر دون الرجوع أو التأني لحين خروج بيان بهذا الخصوص .

كما نفى المصدر وجود أي تنسيق أو تعاون ما بين الاجهزة الامنية مع أي من المؤسسات الحكومية بخصوص التكريم الذي تم امس للسائق ، وليس هناك أية قضايا مرتبطه بالحادثة قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية وإنما تم الانتهاء منه أمس والذي على ضوءه سيتم تحويل السائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

وبين المصدر أن الحادثة لم تخرج عن سياق الافتعال من قبل السائق في ضوء استدعاءه للحضور اليوم للتكريم من قبل مديرية الأمن العام على اثر قيامه بالتعاون مع رجال الأمن العام والإبلاغ عن عدد من الأشخاص المطلوبين وان ذلك الشخص قام باختلاق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره امام مدراءه وكأنها سبب لتكريمه.

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