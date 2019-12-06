الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يكشف لغز اختفاء طفل في مخيم شنلر بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد الأربعاء، لمديرية شرطة جنوب عمان من ذوي احد الاطفال من مواليد 2011 م بخروجه من المنزل للمدرسة وعدم عودته للمنزل، حيث شكل على الفور فريق تحقيقي لمتابعة البلاغ والبحث عن الطفل الذي عثر على حقيبته المدرسية بالقرب من مدرسته بعد مباشرة اعمال البحث عنه.

وأضاف الناطق الإعلامي، في بيان ، أنه مع استمرار عمليات البحث وردت معلومات حول العثور على الطفل في منطقة شنلر في محافظة الزرقاء بالقرب من منزل جده وتم التحرك للمكان واصطحاب الطفل لإدارة حماية الأسرة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وبالاستماع لأقوال الطفل أفاد انه خرج من المنزل باتجاه المدرسة إلا أنه ترك حقيبته بالقرب من المدرسة وقام بمحاولة الذهاب لمنزل جده في منطقة مخيم شنلر، وتمكن في المساء من الوصول للمنطقة بعد ان قام باستقلال حافلة عمومية اوصلته لمنطقة رغدان ومن ثم استمر بالبحث لحين الوصول لمخيم شنلر، وانه لم يتعرض لاي حادث او اعتداء من اي نوع كان.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى عرض الطفل على الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي يؤكد خلو جسده من أية أثار لشدة أو عنف أو إصابات حديثة، وسيتم متابعة الطفل اجتماعياً واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى له.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر