الرئيسية | جرائم وحوادث ادارة السير تكشف سبب حادث نفق عبدون الجماعي

وطنا اليوم-عمان:تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الاربعاء، فيديو تصادم مابين عدد كبير من المركبات وقع مساء الثلاثاء في نفق عبدون.

وقالت ادارة السير في بيان : ان سبب الحادث القيادة بطريقة متهورة تعرض حياة المواطنين للخطر، من قبل مركبتين من المركبات المشتركة بالحادث.

وِاشارت الى ان الحادث وقع بين ستة مركبات (ركوب صغير) داخل نفق عبدون، نتج عنه (8) اصابات حسب البلاغ الأولي من الدفاع المدني، الا ان عدد المصابين الذين حصلوا على تقارير طبيه كان (5) اصابات حيث ووصفت حالتهم مابين الحسنه والمتوسطة.

وفي السياق، قال الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم إياد العمرو، إن هذا الحادث وقع يوم أمس الثلاثاء ما بين خمس مركبات داخل نفق عبدون نتج عنه ثماني إصابات وصفت حالتهم بالمتوسطة و تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة .





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