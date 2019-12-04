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القبض على 40 شخصاً بحوزتهم 44 سلاحاً نارياً
وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الأمن العام الاربعاء، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة ، والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي ، تمكنت خلال الأسبوع الثالث والعشرين من الحملة من إلقاء القبض على 40 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم ٤٤ سلاحاً نارياً ومن ضمنهم ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية ،واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ،لتكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على 1461 شخصاً ضبط بحوزتهم 1699 سلاحاً نارياً.
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