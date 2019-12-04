الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط شخصين اعتديا على معلمين وطالب في مدرسة بجرش

وطنا اليوم-عمان:تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي باهتمام كبير حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم الأربعاء معلمين وأحد الطلبة في مدرسة أبو ذر الغفاري في مديرية تربية جرش من قبل شقيق أحد الطلبة.

واطمأن الدكتور النعيمي خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش على صحة المعلمين والطالب الذين يتلقون العلاج في مستشفى جرش الحكومي.

وأكد رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين والطلبة، أو التطاول عليهم والإساءة إليهم، وحرصها على صون كرامة معلميها وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.

وقال إن الوزارة ستلاحق المعتدي قضائياً وستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن ولن تتنازل عن حقها في هذه القضايا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين اعتديا على معلمين اثنين وطالب في احدى المدارس في محافظة جرش.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد صباح الأربعاء لمديرية شرطة محافظة جرش حول قيام شخص برفقة شقيقه الحدث بالدخول الى احدى المدارس في المحافظة والاعتداء بالضرب على معلمين اثنين واحد الطلبة حيث تم على الفور التحرك للمكان وضبط الشخص وشقيقة الحدث قبل مغادرتهما المدرسة فيما راجع المعلمين والطالب المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة وبوشرت التحقيقات .

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