الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مخالفة بسرعة لا تصدق على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الدوريات الخارجية، مخالفتي سرعة "رادار" على طريق معان "الصحراوي" (179 -175) كم - ساعة.

وبحسب ما نشرت إدارة السير على فيسبوك، فإنه تم رصد مخالفتين خلال 24 ساعة على طريق معان/الطريق الصحراوي، حيث تم ضبط مركبه تسير بسرعة 179 كم بالساعة ومركبة أخرى تسير بسرعة 175كم بالساعة، علما ان السرعة المحدده على الطريق (110) كم بالساعة وتم تحرير مخالفه بحق السائقين والتنبهه الى مدى خطوره هذه المخالفة والسوق بتهور وجرى ضبط الرخص، مع العلم أن هذا الطريق حصد الكثير من الأرواح ضحايا حوادث السير حيث وقع منذ فترة وجيزة حادث مروري بسبب القيادة بصورة متهورة وبسرعة جنونية ونتج عن الحادث وفاتان واصابات خطيرة.

ويشهد الطريق الصحراوي كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه الاجراءات حرصا من مديرية الأمن العام للحد من حوادث السير وضرورة التزام السائقين بالقانون والتقيد بالشواخص المرورية.

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