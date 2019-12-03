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الدفاع المدني يكشف عن النتائج النهائية لأسباب فاجعة الشونة
وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن النتائج النهائية التي صدرت عن اللجنة الفنية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق الذي شب في بيت من صفيح الزينكو داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة – الشونة الجنوبية والذي نتج عنه وفاة (13) شخص وإصابة (3) آخرين من الجنسية الباكستانية بينت أن سبب الحريق ناتج عن حدوث أحمال كهربائية زائدة في كامل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل البيت مما أدى إلى حدوث تماسات كهربائية في الأسلاك الممددة عشوائياً على السقف وأعلى الجدران .
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