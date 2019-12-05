الرئيسية | جرائم وحوادث نقل 27 طالب بعجلون للمستشفى

وطنا اليوم-عمان:تعرض أكثر من 25 طالب وطالبة للاختناق اثر استنشاقهم غازات ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية في مدرسة الملك عبدالله للتميز بمحافظة عجلون. ونقلت كوادر الدفاع المدني الثلاثاء 27 طالبا في مدرسة الملك عبدالله للتميز الى المستشفى كاجراء احترازي بعد اصابة بعضهم بالاختناق. وجاء سبب تقلهم الى مستشفى الايمان الحكومي جراء استنشاقهم غازات ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر