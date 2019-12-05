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نقل 27 طالب بعجلون للمستشفى
وطنا اليوم-عمان:تعرض أكثر من 25 طالب وطالبة للاختناق اثر استنشاقهم غازات ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية في مدرسة الملك عبدالله للتميز بمحافظة عجلون.
ونقلت كوادر الدفاع المدني الثلاثاء 27 طالبا في مدرسة الملك عبدالله للتميز الى المستشفى كاجراء احترازي بعد اصابة بعضهم بالاختناق.
وجاء سبب تقلهم الى مستشفى الايمان الحكومي جراء استنشاقهم غازات ناتجة عن تفاعل مواد كيميائية.
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