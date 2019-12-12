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الأمن يشدد حملته لضبط المخالفات المرورية
وطنا اليوم-عمان:تباشر الادارات المرورية في مديرية الامن العام وضمن مبادرة كفى لنزيف الطرقات تكثيف رقابتها على مخالفة التجاوز الخاطئ لما لتلك المخالفة من آثار سلبية فهي احدى المخالفات المسببة للحوادث المرورية الخطرة حيث سيتم العمل على ضبط هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتوازي مع استمرار الجهود التوعوية والتحذيرية التي تبين مدى خطورة تلك المخالفة .
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