الرئيسية | جرائم وحوادث مليح تشكو من ظاهرة التشحيط بمركبات بلا لوحات أرقام

وطنا اليوم-عمان:في مشاهد مروعة تسببت سابقا بحوادث نتج عنها وفيات، يقدم بعض الشبان في قضاء مليح في ذيبان، على التشحيط بمركباتهم بين الاحياء السكنية ، مهددين حياة الامنين للخطر.

ياتي ذلك في الوقت الذي شكا فيه مواطنون في قضاء مليح، من ظاهرة التشحيط بالمركبات، خاصة في ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يتسبب بحوادث متكررة، وإزعاج لسكان المنطقة.

ويقول احد المواطنين، إن المركبات التي تقوم بالتشحيط في القرية لا تحمل لوحات أرقام تساعد في التعرف على سائقيها، مؤكداً أنها تسببت بحوادث نتج عنها وفيات بسبب الاستهتار من هذه الفئة.

ويشير الى ان القرية تعاني من هذه الظاهرة منذ 3 سنوات، حيث تم تقديم أكثر من شكوى للجهات المختصة ضد هذه الممارسات، "ولكنها ما زالت مستمرة بدون أي حلول".

من جهته، قال مدير قضاء مليح مصطفى خليفات إنه تم مخاطبة مديرية الأمن العام لوضع دوريات أمنية ثابتة في منطقة مليح، وكاميرات لضبط السرعة للحد من هذه الظاهرة، ولاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يقوم بهذا الفعل المخالف للقانون. وناشد خليفات المواطنين بالإبلاغ عن هذه الفئة التي تقوم بالشحيط بالمركبات التي لا تضع لوحات أرقام، مبيناً أنه لا تهاون في حياة المواطنين.

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