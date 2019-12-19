الرئيسية | جرائم وحوادث 13 وفاة بحريق بيت من الزينكو في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:توفي 13 شخصا وأصيب 3 آخرين، من الجنسية الباكتسانية، إثر حريق شب في منزل في منطقة الكرامة بالشونة الجنوبية، فجر الاثنين، بحسب ما بيان الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو يسكنه عائلتين تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخص اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة.

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

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