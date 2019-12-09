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شاهدوا : القبض على أردني شخص سمح لطفله باطلاق النار
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت اليوم للعاملين في الامن الوقائي حول قيام احد الاشخاص بتسليم سلاح ناري (مسدس) لطفله؛ ليقوم باطلاق عيارات نارية في الهواء معرضا حياته وحياة المواطنين للخطر وهو ما أكده مقطع فيديو تم الحصول عليه للطفل وهو يقوم باطلاق العيارات النارية من على ظهر مركبة والده .
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