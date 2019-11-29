الرئيسية | جرائم وحوادث شاب أردني يهتك عرض طفل بـ"حوش مقبرة": عمو تعال أعطيك جاجة!

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث دفعت رغبة طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات، بحصوله على دجاجة خلال لعبه مع زميله في المدرسة، بالقرب من مقبرة خارج عمان، إلى هتك عرضه من قبل عشريني.



واستغل الجاني براءة الطفل، خلال لعبه مع زميله خلال عودتهما من المدرسة، لكن الجاني وقع بقبضة الأمن بعد تقديم عائلة الطفل شكوى مباشرة أحيل على إثرها للمحاكمة.



وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة، وبعضوية القاضيين أنور أبو عيد ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى .



وجرمت المحكمة المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة ٢٩٩ والحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة ٨ سنوات .



وأفادت لائحة الاتهام أن الطفل وفي طريق عودته من المدرسة وبرفقته زميله حيث كانا يلعبان في المقبرة وقت العصر وفي الأثناء حضر المتهم وعرض عليهما إعطائهما دجاج من داخل حوش المقبرة .



وتابعت أن الطفل دخل مع المتهم فيما بقي زميله بالخارج حيث أقدم المتهم على تشليح المجني عليه وهتك عرضه، ثم طلب من الطفل أن يغادر.



وبعد مغادرة الطفل وتوجهه إلى المنزل أبلغ والدته بما حدث، وبعد ذلك قدمت شكوى رسمية للأمن.

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