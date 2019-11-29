جريمتا قتل و5 وفيات بحوادث مختلفة فجعت الأردنيين الجمعة

وطنا اليوم-عمان:مآسٍ وحوادث تفجع الأردنيين كل يوم تقريبا، بين وفيات وإصابات أليمة وخسائر تقدر بملايين الدنانير في حوادث السير، إلى وفيات حوادث المدافئ في الشتاء والموت اختناقا، رغم التوعية المستمرة كل عام والتحذير المتكرر!!، إلى جرائم القتل العمد وغير العمد، الأمر الذي يستدعي التفكير مليا في الأسباب والمسببات ابتداء بالتشريعات إلى البنية التحتية وحملات التوعية.

الجرائم:

العثور على جثة شاب مصاب بالرصاص في اربد:

ففي يوم الجمعة عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في أحد الأودية السحيقة بمنطقة لواء بني كنانة في مدينة إربد شمالي المملكة، حيث تبين أنه مصاب بعيار ناري وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وفتح تحقيق بالحادثة.

العثور على جثة شاب داخل حديقة منزله في اربد:

كذلك تبلغت الأجهزة الأمنية في مدينة إربد، بوجود شاب متوفى داخل ساحة منزله الكائن بمنطقة الحي الشمالي في إربد، وفتحت تحقيقا في الحادثة وحولت الجثة للطبيب الشرعي.

وقال شهود عيان إنه تم إسعاف الشاب الى مستشفى الاميرة بسمة ولكنه وصل متوفى.



جريمة قتل في عمان .. العثور على جثة شخص تم طعنه عدة طعنات:

كما كشفت الأجهزة الأمنية ، عن جريمة قتل، وقعت جنوب العاصمة عمان ، صباح الجمعة.

وقال الأمن العام في بيان له إنه تم العثور على جثة لشخص في منطقة الصناعة جنوب عمان حيث تم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين اصابتها بعدة طعنات وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشر التحقيق للقبض على مرتكب الجريمة.

حوادث الاختناق من المدافئ:

عائلة تفجع بوفاة شابين اثر استنشاقهم اغاز المدفأة في المفرق هكذا عنون موقعنا لخبر الوفاة، إذ توفي شابان في مقتبل العمر 19 و25 سنة نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز وفق بيان صدر عن الدفاع المدني الجمعة.

حوادث السير:

فقد أظهر تقرير الدفاع المدني اليومي الصادر الجمعة، والمتضمن أبرز الحوادث التي وقعت الخميس، وقوع حوادث مؤلمة جدا فيها وفيات واصابات.

وتاليا أبرز هذه الحوادث وفق بيان الدفاع المدني الجمعة:

وفاة سيدة فرنسية و3 اصابات بحادث تصادم في مادبا

سبب خطأ عدم التقيد بقواعد وأولويات المرور، وخطأ عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات، من قبل مركبتين مشتركتين بالحادث، الى وقوع حادث تصادم بين (مركبة شحن و مركبة سياحية) في منطقة الحي الشرقي بمحافظة مادبا، ، حيث انقلبت مركبة الشحن واستقرت بعد الحادث على الجزيرة الوسطية، فيما انحرفت المركبة الاخرى باتجاه أرض زراعية خارج الطريق العام.

ونتج عن الحادث وفاة سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، وإصابة (3) أشخاص آخرين (اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية)، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث تدهور في محافظة الكرك:

توفي شخص وأصيب 3 آخرون إثر تدهور مركبة في منطقة المزار الجنوبي بالكرك ، وحالة المصابين متوسطة.

إصابة خمسة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة:

أصيب 5 أشخاص بجروح ورضوض في الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة ضاحية الأقصى ،وحالتهم العامة متوسطة .

إصابة خمسة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة اربد:

أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة وقاص.