الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة فارض اتاوات اعتاد على ضرب الناس بوجوههم

وطنا اليوم-عمان:اصدرت محكمة الجنايات الكبرى امس حكما بالسجن على وافد مصري سنتين بالسجن بتهمة التسبب بوفاة شخص من اصحاب السوابق.

وبينت الهيئة الثانية برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضيين طارق الرشيد وطارق شقيرات ان المغدور كان من اصحاب السوابق ويعمل في الابتزاز والتهديد وضرب الاشخاص في وجوههم حيث جاء للوافد المصري اكثر من مرة وهدده بدفع اتاوة والطلب منه الاعتداء الجنسي على زوجته الا ان العامل الوافد استشاط غضبا ومنعه حيث قام المغدور بضربه بواسطة «موس حاد» في وجهه وفر من المكان.

حينه قرر العامل شراء مسدس لحماية نفسه من اي ضربات او اعتداء على زوجته لاحقا الا ان المغدور عاد وهدد العامل الوافد مرة اخرى وغادر المكان واثناء خروج الوافد المصري صباحا من منزله الى طريق العام لحق به المجرم المغدور وعندما شاهده العامل الوافد بدا باطلاق النار بجانب المغدور لاخافته حيث هرب المغدور نحو الطريق الرئيسي ومن ثم حاول تعدي الجزيرة الوسطية الا انه سقط على الممر الاخر المعاكس للطريق الذي قطعه لتاتي سيارة وتقوم بدهسه ما ادى الى وفاته.

الوافد عندما شاهد المغدور سقط على الارض قام بسحب الة حادة وضرب المغدور بها...وتم تنسيب تهمة التسبب بالوفاه وفق المادة 343 وجرم التهديد بالسلاح الناري وفق المادة 329/2 حيث شمله العفو العام بتهمة التهديد بينما نسب اليه بتهمة التسبب بالوفاة والحكم عليه سنتين بالسجن.

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