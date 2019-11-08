الرئيسية | جرائم وحوادث 3 مداهمات نوعية لإدارة مكافحة المخدرات في الأردن

وطنا اليوم-عمان:في ثلاث قضايا نوعية ادارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من الاشخاص يروجون مادة الكريستال المخدرة وتضبط بحوزتهم حوالي ١ كغم من تلك المادة ، وتضبط ١٦ كفاً من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مروجين للمواد المخدرة ، وتنفذ حملة امنية في لواء ناعور يلقون القبض خلالها على ثلاثة اشخاص بحوزة احدهم سلاحان ناريان احدهما اوتوماتيكي .

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بترويج وبيع مادة الكريستال المخدرة في محافظة العاصمة حيث تمكنوا من خلال متابعة تلك المعلومات من القاء القبض على احد الاشخاص والذي ضُبط بحوزته خمسة وستون غراماً من تلك المادة ، وقاد التحقيق كذلك لتحديد هوية شخص اخر جرت متابعته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ٢٥٠ غراماً من مادة الكريستال المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في القضية استمرت لحين تحديد هوية المروج الرئيسي لتلك المادة حيث جرى تحديد مكان تواجده داخل احدى الشقق في العاصمة وجرت مداهمته والقي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة شديدة للقوة الامنية وعلى شخص اخر كان برفقته وبتفتيش الشقة عثر داخلها على ٧٠٠ غراماً من مادة الكريستال المخدرة وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة امن الدولة .

وفي قضية اخرى تعاملت معها الادارة بعد جمعهم لمعلومات حول مروجين اثنين يقومان باستخدام مركباتهما لترويج المواد المخدرة في منطقة وادي السير في العاصمة فقد شكل فريق تحقيق لمتابعة الشخصين والقاء القبض عليهما ، حيث دوهم الشخص الاول داخل مركبته بعد تحديد مكان تواجده وضبط بحوزته تسع كفوف من مادة الحشيش المخدرة و ٤٠٠ حبة مخدرة وكمية كبيرة من قطع الحشيش المخدرة مختلفة الاحجام المعدة للبيع ، فيما القي القبض على الشخص الثاني في ذات المنطقة وضبط داخل مركبته بعد تفتيشها على سبع كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية مقطعة من ذات المادة المعدة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة .

كما ونفذت الادارة صباح اليوم حملة امنية في لواء ناعور جرى خلالها مداهمة عدد من اماكن تواجد اشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا مخدرات حيث القي القبض خلال الحملة على ثلاثة اشخاص ضُبط بحوزة احدهم سلاحان ناريان احدهما اوتوماتيكي ، كما والقي القبض على شخصين اخرين وضُبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر