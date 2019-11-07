الرئيسية | جرائم وحوادث مصدر أمني: فيديو التشحيط في دير غبار قديم

وطنا اليوم-عمان:أوضح مصدر أمني، الأربعاء، أن فيديو التشحيط والسباقات في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان "قديم"، فيما ذكر سكان الحي المجاور أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين.

وقال المصدر، ان مرتبات ادارة السير، تشدد على مثل هذه المخالفات، خاصة في الشارع الرئيسية بالعاصمة عمان، وضبطت العديد منها مؤخراً، مشيراً الى ان المنطقة مراقبة بالكاميرات.

هذا وحذر المصدر السائقين من اتخاذ مثل تلك المخالفات الخطرة، والتي يتم على اثرها اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق أي من مرتكبيها، وتحويله للجهات المختصة.

يأتي ذلك بعد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع الفيديو ذاته، والذي قال عنه ناشطون إنه تم تصويره قبل نحو أسبوعين، وهو ما أكده أحد سكان الحي المجاور للمنطقة الظاهرة بالفيديو، وهي دير غبار.

هذا وكان قد اشتكى مواطنون يقطنون منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، من توافد سائقي المركبات والدراجات النارية مساء كل خميس في المنطقة، محولين المكان إلى ساحة مفتوحة للسباقات المجنونة، وفق وصف المواطنين.

ويقول أحد سكان المنطقة في الشكوى، إن المنطقة مأهولة بالسكان والعائلات والاطفال، ويقوم أصحاب المركبات والدراجات بتنظيم سباقات و(تشحيط) في وقت متأخر من الليل، بالاضافة الى أصوات الضجيج والموسيقى التي تؤرق راحتهم.

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