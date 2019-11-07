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أردني يشكو ابنته: تثير المشاكل وعممت عليها
وطنا اليوم-عمان:وقف أب لا حول ولا قوة له متألما، امام هيئة المحكمة شاهدا بقضية تتعلق بمواقعة شاب لابنته القاصر، كانت قد تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، وهربت معه حيث امضت يوما برفقته.
واصدرت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعه وبعضوية القاضيين انورابو عيد ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى ، يقضي وضع الشاب المتهم بالاشغال المؤقته سبع سنوات ،بعد تجريمه بجناية مواقعة انثى (غير زوجه) أكملت الخامسه عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها .
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