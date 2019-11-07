أردني يشكو ابنته: تثير المشاكل وعممت عليها

وطنا اليوم-عمان:وقف أب لا حول ولا قوة له متألما، امام هيئة المحكمة شاهدا بقضية تتعلق بمواقعة شاب لابنته القاصر، كانت قد تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، وهربت معه حيث امضت يوما برفقته.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقعهما حيث جرى القاء القبض على الشاب فيما ضبطت الفتاة القاصر "المجني عليها" وسلمت لعائلتها لوجود بلاغ تغيب بحق الفتاة.

الأب الذي ادلى بشهادته امام هيئة المحكمة خلال إجراءات التقاضي أفاد "ان ابنته عدوانية تثير المشاكل الأمر الذي تسبب بفصلها من مدرستها، مشيرا الى ان ابنته غادرت المنزل فجرا الأمر الذي دفعه الى التعميم عليها.

واصدرت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعه وبعضوية القاضيين انورابو عيد ولؤي عبيدات وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى ، يقضي وضع الشاب المتهم بالاشغال المؤقته سبع سنوات ،بعد تجريمه بجناية مواقعة انثى (غير زوجه) أكملت الخامسه عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها .

وقالت المحكمة في قرارها ان المجني عليها البالغة من العمر 16 سنة كانت قد تعرفت على المتهم عن طريق الفيسبوك ،ثم حصلت بينهما علاقة غرامية ، وبناء على اتفاق مسبق بين المتهم والمجني عليها هربت المجني عليها من منزل عائلتها الى منزل المتهم باحد مناطق شرق عمان .

ولفتت المحكمة في قرارها الى ان المجني عليها امضت يوما في منزل المتهم حيث كان والد المجني عليها، قد عمم لدى الشرطة عن هروب ابنته، وبعدها جرى القاء القبض على المتهم فيما ضبطت القاصر المجني عليها.