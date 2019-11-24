الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مركبة خرجت منها فتاة وجلست على سقفها

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد للعاملين في ادارة السير مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة يقوم سائقها بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية معرضاً حياة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق للخطر الممثلة بخروج فتاة من فتحة السقف للمركبة والجلوس على سقف المركبة اثناء مسير المركبة، حيث جرى تحديد المركبة وضبطها وسائقها وتم حجز المركبة وستتخذ الاجراءات القانونية والادارية بحق سائقها .

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