الرئيسية | جرائم وحوادث الاطباء يحتجون عقب اعتداء مسلح بمستشفى حكومي

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من اعضاء الكادر الطبي في مستشفى معان الحكومي وقفة احتجاجية، مساء الجمعة، احتجاجا على اعتداء مسلح على وافد يمني أثناء تواجده في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج .

وحول تفاصيل الحادثة تعرض وافد يمني إلى إطلاق نار في معان اليوم الجمعة، أثناء تواجده في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج .

وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد ، ان وافدا يحمل الجنسية اليمنية راجع قسم الإسعاف والطوارئ بعد تعرضه لإصابة في الرأس بسبب شجار وقع بينه وبين أحد المواطنين في أحد المقاهي بمعان.

وببين الرواد ، ان المواطن تمكن من الوصول إلى المستشفى، حيث قام بإطلاق عيار ناري على الوافد اليمني وهو على سرير الشفاء ، وزاد "ان الوافد أصيب بجروح في قدمه بسبب إطلاق النار عليه مباشرة".

وتواجدت الأجهزة الأمنية وقوات الدرك في المستشفى وتمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار وإيداعه لديها، وان التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث .

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