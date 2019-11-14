الرئيسية | جرائم وحوادث إصابة وافد يمني بعيار ناري داخل مقهى في معان

وطنا اليوم-عمان:تعرض وافد يمني إلى إطلاق نار في معان الجمعة، أثناء تواجده في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج .

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد لوكالة الانباء الاردنية"بترا" الجمعة، ان وافدا يحمل الجنسية اليمنية راجع قسم الإسعاف والطوارئ بعد تعرضه لإصابة في الرأس بسبب شجار وقع بينه وبين أحد المواطنين في أحد المقاهي بمعان، مبينا ان المواطن تمكن من الوصول إلى المستشفى، حيث قام بإطلاق عيار ناري على الوافد اليمني وهو على سرير العلاج .

وأوضح الرواد ان الوافد أصيب بجروح في قدمه بسبب إطلاق النار عليه مباشرة، مبينا أنه تم إدخال الوافد المصاب للعلاج وان حالته العامة حسنة .

وقال الرواد ان الأجهزة الأمنية وقوات الدرك تواجدت في المستشفى عقب الحادث مباشرة وتمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار وإيداعه لديها، وان التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث .

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