تكريم شرطية ضبطت سارقة مجوهرات بعد مطاردتها بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:مندوباً عن مدير ادارة السير، كرم رئيس شعبة التحقيق المروري العقيد زياد النسور في مكتبه امس ، الوكيل كفايه رمضان من قسم سير الزرقاء .
وجاء هذا التكريم تقديراً لحسها الأمني العالي وسرعة بديهتها وجهودها في إلقاء القبض على سيدة قامت بسرقة مصاغ ذهبي من احد محلات الصاغة في الوسط التجاري في محافظة الزرقاء.
حيث سمعت الوكيل كفايه واثناء واجبها الرسمي بالأمس الاول ، صراخ صاحب احد محلات الذهب وهو يستغيث طالباً المساعدة بعدما تعرض محله للسرقة من قبل سيدة لاذت بالفرار، فقامت الوكيل كفاية على الفور بمطاردتها والقاء القبض عليها وتسليمها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقها. واشاد العقيد النسور بالجهد المميز والعمل البطولي الذي قامت به الوكيل كفايه، واكد ان هذا ليس بغريب على نشميات ونشامى السير، فدورهم لايقتصر فقط على الواجب المروري، وانما يساندون الاجهزة الامنية الاخرى في الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.