الرئيسية | جرائم وحوادث فني ينتحل شخصية طبيب .. والصحة: سنحقق

وطنا اليوم-عمان:شكا مواطن من قيام فني في أحد المستشفيات الحكومية بختم تقارير طبية باسم أحد أطباء المستشفى.

وقال المواطن : إن طفله تعرض لحادث سقوط ونتيجة الآلام التي يعاني منها نقله إلى احدى المستشفيات الحكومية، والتي أجرت فحوصات صور شعاعية لقدم طفله وتم تشخيص الحالة بعدم وجود كسور أو رضوض، وعدم وجود داعٍ للقلق من المشي على القدم، وهو ما أثبته المواطن بتقارير طبية صادرة عن المستشفى ومختومة بختم أحد الأطباء بها.

وأضاف المواطن أن بعد عودته من المستشفى واستمرار الألم لمدة 4 أيام دفعه لنقل طفله مرة أخرى إلى المستشفى حيث أكد طبيب الاختصاص وجود كسر في القدم وحاجتها لوضع جبيرة لمدة أسبوعين، مع ضرورة مراجعة الحالة بعدها.

وبين المواطن أنه قام بتقديم شكوى لوزارة الصحة في القضية، مؤكداً احتفاظه بحق اللجوء إلى القضاء.

وأشار إلى أنه اكتشف بعد تقديمه الشكوى بأن من قام بفحص طفله وتشخيص حالته ليس طبيباً بل فني يحمل ختم الطبيب لعدم تواجد الأخير في مكان عمله.

من جانبه، علق الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة راضي جورانة على القضية وقال: إن الوزارة ستفتح تحقيقاً بها للتأكد من تفاصيلها.

وأضاف أنه يتم في مثل هذه الحالات عند ثبوتها اتخاذ اجراءات تأديبية وعقوبات وذلك بعد تقييم الحالة والضرر.

واشار الى ان استخدام ختم طبيب من شخص اخر يعتبر تزويرا.

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