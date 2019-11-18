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إصابة عنصري أمن بإطلاق نار استهدف مركبة للجمارك الأردنية
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك بتعرض مركبة تابعة للجمارك الاردنية لاطلاق عيارات نارية من قبل مجهولين واصيب على اثرها اثنان من ركاب المركبة من مرتبات الجمارك الاردنية واسعفا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكانت حالتهما متوسطة وشكل على الفور فريق تحقيق خاص من قيادة اقليم الجنوب ومديرية الشرطة والبحث الجنائي والامن الوقائي للتحقيق في القضية وتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم.
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