الرئيسية | جرائم وحوادث إصابة عنصري أمن بإطلاق نار استهدف مركبة للجمارك الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠ ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك بتعرض مركبة تابعة للجمارك الاردنية لاطلاق عيارات نارية من قبل مجهولين واصيب على اثرها اثنان من ركاب المركبة من مرتبات الجمارك الاردنية واسعفا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكانت حالتهما متوسطة وشكل على الفور فريق تحقيق خاص من قيادة اقليم الجنوب ومديرية الشرطة والبحث الجنائي والامن الوقائي للتحقيق في القضية وتحديد هوية المتورطين والقاء القبض عليهم.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومنذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ باشر بجمع المعلومات حيث قادتهم للاشتباه بشخصين من ذوي الاسبقيات وبحق كل منهما طلبان امنيان حيث قاما نتيجة لمتابعتهما بتسليم انفسهما ، وبالتحقيق معهما اعترفا بمتابعة المركبة التابعة للجمارك الاردنية وعند وصولهم لاحدى المناطق التابعة لمحافظة الكرك قام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاهها بسبب قيام الجمارك بضبط مركبة محملة بالمهربات تعود لاحدهما ولاذا بالفرار ، وبدلالتهما جرى ضبط سلاح ناري اوتوماتيكي.

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى توديع الشخصين لمدعي عام محكمة امن الدولة والذي قرر توقيفهما اسبوعين في احد مراكز الاصلاح والتأهيل عن تهمة القيام باعمال من شأنها تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر والاخلال بالنظام العام والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر