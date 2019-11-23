الرئيسية | جرائم وحوادث مصدر أمني يكشف مفاجأة حول مخالفة استخدام الهاتف

وطنا اليوم-عمان:في ظل تكثيف رقابة الإدارات المرورية بالأمن العام على مخالفة استخدام الهاتف النقَّال أثناء القيادة يجب أن لا يتفاجأ المواطن بأن ترده رسالة عبر هاتفه الخلوي تُخبِرُه بتسجيل مخالفة بحقه حتى لو لم يوقفه رقيب السير ويحرر مخالفة بحقه وجاهياً.

مصدر أمني مُطّلِع قال إن تحرير مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ليس مشروطا فقط بأن يتم رصد السائق وهو يجري مكالمة والهاتف على أُذنه، والمقصود بالاستخدام ليس فقط إجراء مكالمة، فأي حالة يتم فيها رصد السائق وهو يعبث بهاتفه النقال يعتبر مخالفة، ومن اشكالها تصفح السائق أثناء القيادة لمواقع التواصل الاجتماعي أو محاولة طلب رقم لإجراء مكالمة، او الاستعانة ببرنامج الـ"Maps"، فأي عبث بالهاتف من قبل السائق يعرضه لمخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

ومن الممكن أن تُسجَّل مخالفة بحق السائق دون أن يتم ايقافه وتحرير المخالفة بحقه وجاهياً، فلرقيب السير الأحقية وفق القانون أن يدوّن رقم المركبة التي يرصدها بنظره ويكون فيها السائق يستخدم الهاتف النقال، ويحرر بحقه مخالفة غيابياً.

المصدر ذاته أكد أنه من الممكن تسجيل أكثر من مخالفة باليوم الواحد بحق السائق في حال تم رصده مخالفاً، إذا تجاوز الوقت ساعة واحدة بعد تحرير المخالفة الأولى، فجهاز الـ "PDA" المستخدم من قبل رقباء السير لتحرير المخالفات آلياً لا يحرر أكثر من مخالفة لذات المركبة خلال ساعة واحدة، ولكن الجهاز ذاته يستوعب تحرير أكثر من مخالفة لمركبة واحدة في اليوم الواحد.

ووفق المصدر أن رصد السائق أثناء تحدثه بالهاتف النقّال دون أن يكون في يده لا يُشكّل مخالفة بحق السائق، ولكن المخالفة تكمن فقط عندما يتم رصد السائق العبث بهاتفه وهو بين يديه أثناء القيادة

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