 وطنا نيوز -قرار بتوقيف رئيس واعضاء المجلس البلدي في جرش
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قرار بتوقيف رئيس واعضاء المجلس البلدي في جرش
التاريخ : 20-11-2019 02:26:37 المشاهدات: 991

وطنا اليوم-عمان:اوقف قاضي محكمة صلح جرش عددا من اعضاء مجلس بلدي جرش.
وصدرت بحق رئيس المجلس مذكرة احضار وجلب ويجري البحث عنه من قبل الجهات المعنية.
ووفق مصدر فضل الكشف عنه أن قرار القاضي بتوقيف أعضاء المجلس يأتي على خلفيه قضية هدر المال العام،والتحقيق في القضية ما زال جار.


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