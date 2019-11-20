الرئيسية | جرائم وحوادث طلاب في مادبا يطلقون الغاز المسيل باتجاه زملائهم

وطنا اليوم-عمان:أصيب ثلاثة طلاب بحالة إغماء إثر استنشاقهم غاز مسيل للدموع استخدمه طلاب اخرين من مدرسة خاصة في مادبا إثر خلاف حدث بينهم اليوم الأربعاء وسط المدينة وتم نقلهم الى مستشفى النديم الحكومي لتلقي العلاج.

وقال مساعد مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور إبراهيم نصار ان ثلاثة فتية بأعمار 16و17 و18 وصلوا إلى قسم الإسعاف والطوارئ مصابين بإغماء إثر استنشاقهم غاز مسيل للدموع حسب ادعائهم.

وأضاف نصار انه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وحصلوا على تقرير طبي قضائي بحالتهم العامة وهي حسنة ما لم تحدث مضاعفات وتم إرسالهم إلى المركز الأمني الغربي.

من جانبه قال أولياء امر الطلاب الذين أصيبوا بحالة الإغماء بأن أبنائهم تعرضوا لاستنشاق غاز مسيل للدموع وهو يعتبر من المواد الخطرة يمنع استخدامها إلا من قبل الأجهزة الأمنية وتسالوا عن كيفية وقوع مثل هذه المواد بيد طلاب مدارس.

وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى لدى المركز الأمني الغربي بعد أن احتصلوا على تقارير طبية تفيد بحالتهم العامة والسير بإجراءات القضائية اللازمة.

وقال مصدر أمنى في مديرية شرطة مادبا انه تم التحقيق بالقضية من قبل المركز الأمني الغربي وسيصار إلى تحويلها للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذه القضية والتحقيق بكيفية حصول الطلاب على هذه المواد المحظورة واستخدامها من المحرمات إلا للجهات ذات الاختصاص.

وشكل مدير تربية مادبا طايل المناصير لجنة تحقيق وتحقق للوقوف على أسباب استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل طلاب في مدرسة خاصة بمادبا.

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