الرئيسية | جرائم وحوادث القبض على مطلوب خطير أطلق النار باتجاه قوة أمنية ودهس رجل أمن

وطنا اليوم-عمان:تمكنت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، من القبض على مطلوب خطير، أطلق النار باتجاه قوة أمنية، وحاول دهس رجل أمن في البادية الجنوبية.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت مساء اليوم للعاملين في مديرية شرطة البادية الجنوبية حول مكان تواجد شخص مطلوب وبحقه خمسة طلبات امنية واربعة عشر اسبقية جرمية بقضايا الشروع بالقتل والايذاء وحمل السلاح والاعتداء على الموظفين والاحتيال ،حيث تحركت على الفور قوة امنية للمكان وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام بمحاولة دهس افراد القوة حيث اطلق عدة عيارات نارية على اطارات المركبة بقصد تعطيلها الا ان ذلك الشخص لاذ بالفرار .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد فترة وجيزة واثناء متابعته والبحث عنه وردت معلومات حول تواجده داخل احد المراكز الصحية وتبين اصابته بعيار ناري في منطقة القدم وجرى ضبطه ووضعت الحراسة اللازمة عليه وبوشرت التحقيقات .

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