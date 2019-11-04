الرئيسية | جرائم وحوادث عطوة عشائرية بحادث دهس فتاة في دير غبار بعمان

وطنا اليوم-عمان:بعد حادثة دهس فتاة اثناء مسيرها في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، والتي أثارت الرأي العام الأردني، توجهت جاهة عشائرية لاخذ عطوة اعتراف بالحادثة لمدة ثلاثة اشهر.

وبحسب ما جاء في العطوة، فقد تم الاعتراف بالحادث من قبل ذوي المتسبب، حيث تم التكفل بتغطية كافة تكاليف العلاج داخل وخارج الأردن.

وتكفل ذوو متسبب الحادث بتركيب أطراف اصطناعية، والتأهيل الجسدي والنفسي وبدل العطل والضرر والاحتفاظ بالحقوق المدنية والقانونية والعشائرية للفتاة وذويها.

كما وافق ذوو الفتاة على كفيل المتسبب بالحادث.

وكان الحادث وقع الخميس الماضي، حيث وثقت احدى كاميرات المراقبة حادثة الدهس المؤلمة، مما أدى إلى إصابة الفتاة ونقلت على إثرها إلى المستشفى، وتسبب الحادث بتر قدمها.

وانتشر مقطع فيديو مروع للحظة دهس الفتاة عبر مواقع التواصل، حيث خيم الحزن على الكثيرين بسبب شدة الحادث الذي تعرضت له الفتاة.

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