الرئيسية | جرائم وحوادث هذا مصير متهم طعن سائحة بريطانية بعمان

وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين حكما يقضي وضع متهم بطعن سائحة بريطانية في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية إلى يثبت شفاؤه التام من مرضه لاصابته بمرض الفصام العقلي.

وجاء في قرار المحكمة الذي تم اعلانه خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي المدني عفيف الخوالده وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد احمد العبادي، أن المتهم يعاني من مرض عقلي مزمن وهو الفصام العقلي حيث كان مصابا بانتكاسه مرضية شديدة وقت الواقعة وتحت تأثير اعراض الفصام العقلي وهي الأوهام والهلاوس بحيث تفقده القدرة على ادراك كنه اقواله وافعاله ، وقد سيطرت الاوهام على المتهم بسبب هذا المرض

كما وتبين للمحكمة ان لدى المتهم ملف طبي سابق لدى مركز الإدمان وأنه لم يكن ملتزما بأخذ العلاج.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرم القيام بأعمال ارهابية لكونه مصابا بمرض الفصام العقلي.

وكان المتهم في شباط من عام 2017 وفق لائحة الاتهام التي أفادت بأن المتهم قد عقد العزم على تنفيذ عمل إرهابي على الساحة الاردنية يتمثل قيامه بطعن السياح الأجانب المتواجدين في منطقة وسط البلد في العاصمة عمان ،بواسطة سكين لكونهم يحاربون الدين الاسلامي بحسب اعتقاده ،وتنفيذا لذلك فقد توجه يوم الأربعاء الموافق 15-2-2017 إلى منطقة وسط المدرج الروماني حيث يتواجد السياح الاجانب وكان معه سكين مطبخ اخفاها داخل ملابسه ، وجلس هناك في احد المقاهي يراقب حركة السياح الاجانب ، الى ان شاهد سائحة بريطانية الجنسية وهي شاهدة النيابة وكانت سير لوحدها وعندها قرر استهدافها وطعنها بالسكين التي يحوزها

واشارت اللائحة الى ان المتهم اخذ بالمسير خلفها من شارع الى اخر ، وكان يحمل بيده جزء من القران الكريم ، الى ان وصلت احد الادراج الفرعية في منطقة وسط البلد حيث الفندق التي تقيم فيه ،عندها اقترب منها المتهم واخرج سكين من ملابسه وقام بطعنها على كتفها من الخلف مما تسبب باحداث جرح في كتفها ونزفت الدماء منها ولاذ بالفرارالى اخر الدرج صعودا وهناك قام بالقاء السكين التي استخدمها في الطعن وعاد الى منزله في حين جرى اسعاف السائحة الشاهدة

وفي اليوم التالي 16-2-2017 قرر المتهم ان يعود مجددا الى منطقة وسط البلد من اجل طعن سائح اخر واخذ معه سكين فواكه اخفاها في ملابسه واثناء تواجده في منطقة وسط البلد بحثا عن سائح اجنبي من اجل طعنه فقد جرى القاء القبض عليه بعد اكتشاف امره وضبط السكين التي كانت بحوزته.

يشار الى ان هذا القرار الثاني الذي يصدر بحق المتهم .

وكانت محكمة التمييز اعلى هيئة قضائية قد نقضت حكم محكمة أمن الدوله السابق الذي حكم عليه الوصع بالاشغال المؤقته ١٥ سنة، وطلبت في قرارها من محكمة امن الدوله اعادة عرضه على ٤ اطباء نفسيين لتقييم وضعه العقلي عند ارتكاب الجريمة فيما اذا كان مدركا لكنه افعاله.

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