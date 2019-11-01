نقل وضاح الحمود إلى مدينة الحسين الطبية

وطنا اليوم-عمان:قال المحامي سميح خريس إنه تم نقل موكله المتهم "بقضية التدخين"، وضاح الحمود إلى مدينة الحسين الطبية، إثر وعكة صحية.
واضاف خريس ان الحمود أدخل الى الطوارئ بعد ان شعر بألم في صدره، ولكونه مريض قلب فقد أدخل الى المستشفى حيث ستجرى له عملية قسطرة.
وأضاف خريس في تصريح : أن موكله شعر بألم حاد في الصدر، نقل على إثرها من مركز الإصلاح والتأهيل إلى المدينة الطبية.
ويشار إلى أنه تم نقل الحمود عدة مرات الى المستشفى إثر وعكة صحية، حيث أجريت له عملية قسطرة في شهر آذار الماضي، لازم خلالها المستشفى لعدة أيام، ثم عاد مرة أخرى إلى مركز الإصلاح والتأهيل
وفي نيسان الماضي، أدخل وضاح الحمود إلى مركز القلب واجري له الإجراء الطبي اللازم.