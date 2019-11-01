الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط شخصين أطلقا النار عند قاضي القضاة

وطنا اليوم-عمان:القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين أطلقا النار اثناء استقبالهم لقاضي القضاة الدكتور عبدالحافظ الربطة في محافظة مأدبا.

وقال مصدر مطلع أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات تم تحديد هوية شخصين ، حيث جرى ضبطهما وبحوزتهما سلاحان ناريان أحدهما صوتي، وجرى توديعهما للجهة القضائية لإجراء المقتضى القانوني.

واستنكر قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطه تصرف احد الضيوف باطلاق عيارات نارية بشكل فردي وغير مسؤول عند وصوله الى منزله حيث تواجد عدد من أهل المنطقة لتهنئته بالثقة الملكية باختياره قاضيا للقضاة.

واكد ان إطلاق العيارات النارية في المناسبات لا يتفق مع قواعد الشريعة الاسلامية ومقاصدها ، واشار الى ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية والتقيد بالقوانين والتعليمات. واضاف انه يؤكد على الدوام في مختلف المناسبات على ضرورة وقف هذه الظاهرة السلبية التي توافق الاردنيون على محاربتها.

وأضاف انه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص الذي اقدم على اطلاق العيارات النارية.

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