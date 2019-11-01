الرئيسية | جرائم وحوادث الامن يوضّح ملابسات مقطع فيديو لضبط مطلوب في عمّان

وطنا اليوم-عمان:اوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر خلاله اثنين من مرتبات إدارة البحث الجنائي اثناء قيامهما بالسيطرة على أحد الأشخاص، مبيناً أن ذلك الشخص من ذوي الاسبقيات الجرمية ومتغيب عن شروط رقابة الشرطة ومطلوب بعدة قضايا جرمية ، وانه واثناء محاولة القاء القبض عليه في إحدى ضواحي العاصمة حاول الفرار بواسطة مركبته وقام بصدم مركبة أخرى، الا انه تمت السيطرة وإلقاء القبض عليه وفق اصول الضبط القانوني ، وبوشر التحقيق معه .

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