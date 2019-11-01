الرئيسية | جرائم وحوادث الادعاء العام يوقف (3) أشخاص من غشاشي زيت الزيتون

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن الادعاء العام أوقف 3 أشخاص من غشاشي زيت الزيتون.

وأضاف المصدر أن المؤسسة أصدرت نشرتين تحتوي أسماء غشاشي زيت الزيتون، مؤكداً أن المؤسسة اتخذت العديد من الاجراءات لمحاربة الغش في هذه المادة الأساسية في غذاء المواطن.

وبين المصدر أن المؤسسة قامت باعتماد ملصق حراري خاص بألوان محددة لكل محافظة في المملكة لا تعلمه الا المؤسسة وهو يصعب تزويره، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع مطبعة واحدة لتصميم وطباعة الملصق.

وأشار إلى أن الملصق الموجود على تنكات زيت الزيتون يضمن أن المنتج الموجود داخلها مفحوص مخبرياً ومطابق للمواصفات والمقاييس.

ولفت إلى أن المؤسسة ومن باب مسؤوليتها بالحفاظ على صحة وغذاء المواطن وخاصة بالاغذية الموسمية مثل زيت الزيتون قامت باطلاق حملة بالتعاون مع الجهات المعنية تحت عنوان "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك" وهي مجاناً.

وذكر أن الفحوصات تجري في أفرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في أقاليم الشرق والشمال والجنوب والوسط.

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