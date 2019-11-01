الرئيسية | جرائم وحوادث قوات البادية تنقذ اربعة اشخاص حاصرتهم المياه في منطقة الازرق

وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لوحده لسرايا الهجانة التابعة لقيادة شرطة البادية الملكية حول محاصرة اربع اشخاص من جنسية عربية داخل مركبتهم التي انقلبت جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة وادي راجل / الازرق ليتم التحرك للمكان وتم انقاذ الاشخاص الاربعة رغم خطورة المكان ووعورته وهم بصحة جيدة

































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