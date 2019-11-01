الرئيسية | جرائم وحوادث اغلاق وايقاف 16 مؤسسة غذائية بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء 8 مؤسسات غذائية وأوقفت 8 مؤسسات أخرى عن العمل خلال الثلاثين يوما الماضية ، بسبب مخالفتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة .

وبين مدير فرع المؤسسة بالزرقاء الدكتور هادي الخيطان ان كوادر المؤسسة زارت 475 مؤسسة متنوعة ما بين مطاعم ومحلات عصائر ومولات ومستودعات غذائية وغيرها، حيث تم إنذار 206 مؤسسة بسبب مخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة بهدف تصويب أوضاعها الصحية .

وأشار الى أن المؤسسة اتلفت خلال نفس الفترة 26610 كيلوغرام من المواد الغذائية المتنوعة مثل اللحوم، دجاج، معلبات، فيما تم إتلاف 186 لترا من العصائر والمشروبات المختلفة، بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .

وأكد الدكتور الخيطان أن المؤسسة كثفت من جولاتها الرقابية والتفتيشية على المستودعات والمولات والمطاعم ، حيث تعاملت مع 25 شكوى مقدمة من المواطنين .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر