الرئيسية | جرائم وحوادث إحالة غشاشي زيت زيتون إلى المدعي العام ..اسماء

وطنا اليوم-عمان:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنها مستمرة في حملتها على الاسواق و المعاصر واماكن بيع زيت الزيتون للرقابة وضبط حالات الغش بمادة زيت الزيتون.

وبينت المؤسسة في بيان لها الخميس، انها تمكنت خلال هذا الاسبوع من ضبط و إتلاف (215) تنكة زيت زيتون مغشوش بوزن إجمالي (3440) كيلو غرام ، حيث تم على اثرها إحالة (6) أشخاص من غشاشي الزيت الى المدعي العام لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ونفذت المؤسسة خلال هذا الأسبوع زيارات رقابية على (20) معصرة زيتون و جرى عمل فحص (80) عينة زيت زيتون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتبين ان (54) عينة منها "غير مغشوشة" و (26) مغشوشة ، أما المجموع الكلي للعينات التي التي تم فحصها ميدانياً بلغ (881) عينة منها (712) عينة غير مغشوشة و (169) عينة مغشوشة.

يشار الى ان المؤسسة كانت قد باشرت منذ الأحد 10-11-2019 ، بتنفيذ توزيع الملصقات الحرارية في مختلف انحاء المملكة ، وسوف تستمر بذلك وبالتعاون مع الجهات الامنية والإدارة الملكيه لحماية البيئه والحاكمية الإدارية ، لتقليص ومنع ظاهرة غش زيت الزيتون للحفاظ على هذا المنتج الوطني وسمعته في الأسواق العربية.

وتالياً قائمة الأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش وتم إحالتهم للمدعي العام، بحسب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهم : 1- عمر عقلة سالم الو عمر 2- نظام كايد محمود الشرمان 3- يزن احمد مهند الطالب 4- هشام محمد طالب القواقزة 5- علي حمدان ابو ملحم 6- رضوان اكرم مصطفى القواقزة

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